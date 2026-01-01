Администрация Мотовилихи требует снести кафе «Ретро» в Перми По делу назначена дополнительная экспертиза

Арбитражный суд Пермского края назначил дополнительную судебную пожарно-техническую экспертизу по делу о сносе пристройки к зданию по ул. 1905 года, 6 в Перми. Помещения спорного объекта занимает кафе «Ретро».

Администрация Мотовилихинского района обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Ринату Валееву осенью 2025 года. Мэрия потребовала признать незаконным возведение пристройки примерной площадью 55 кв. м и обязать ответчика в течение 30 календарных дней за свой счёт снести ее, вернув зданию первоначальный вид.

В феврале 2026 года по делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено ФБУ "Пермская лаборатория судебной экспертизы" Минюста России, производство по делу приостановлено. Мэрия направила ходатайство о назначении дополнительной пожарно-технической экспертизы, в качестве эксперта было предложено ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Кировской области.

Необходимо определить, соответствует ли спорный объект обязательным требованиям пожарной безопасности. Срок проведения экспертизы составит 90 рабочих дней, стоимость 150 тыс. руб. Как сообщается в документах суда, приступить к выполнению экспертизы возможно не ранее сентября 2026 года из-за значительного количества материалов, находящихся в производстве эксперта.

Ответчик представил в качестве кандидатуры союз «Пермская торгово-промышленная палата». При этом судебные экспертизы по гражданским делам, связанным с самовольным строительством, проводятся только государственными судебно-экспертными организациями.

Ходатайство о назначении по делу дополнительной экспертизы было удовлетворено. Проведение экспертизы поручено ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Кировской области. Эксперт должен определить, соответствует ли здание после возведения пристройки обязательным требованиям пожарной безопасности, а в случае выявленных нарушений определить, являются ли они устранимыми, создаёт ли спорный объект угрозу жизни и здоровью людей, и является ли она устранимой.

Экспертиза с учётом срока на проведение натурного осмотра спорного объекта должна быть предоставлена не позднее 30 ноября 2026 года. Обязанность по оплате экспертизы суд возложил на администрацию Мотовилихинского района. В связи с проведением дополнительной судебной экспертизы производство приостановлено до получения экспертного заключения.

