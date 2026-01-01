Завод по производству СИЗ в Пермском крае увеличил прибыль на 5% Объём доходов почти не изменился и составил 6,2 млрд рублей

Константин Долгановский

«Суксунский оптико-механический завод» в Пермском крае в 2025 году увеличил чистую прибыль на 5,6%. Согласно опубликованной предприятием бухгалтерской отчётности, показатель вырос с 940,2 до 992,7 млн руб.

При этом объём доходов почти не изменился, снизившись на 1% — с 6,3 до 6,2 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась с 1,2 до 1,3 млрд руб. Оборотные активы выросли с 1,8 до 1,9 млрд руб. Дебиторская задолженность составила 923,1 млн руб., кредиторская задолженность — 349,5 млн.

ОАО «СОМЗ» является одним из крупнейших в России разработчиков и производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ), применяемых во вредных условиях труда в сфере промышленности. Продукция выпускается под брендом «Росомз». Уставный капитал общества составляет 467 млн руб. Генеральным директором выступает Иван Колчанов, ему также принадлежит 29% капитала, ещё 56% — Александру Колчанову.

