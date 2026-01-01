Выпускница пермского политеха вошла в список выдающихся женщин России Светлана Перминова возглавляет пермскую ИТ-компанию

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Директор компании «Юникорн» из Перми Светлана Перминов включена в ежегодный список CNews, посвящённый женщинам, добившимся значительных успехов на российском рынке информационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Проект CNews традиционно отмечает женщин, которые занимают ключевые позиции в ИКТ-компаниях, реализуют крупные проекты по цифровизации государственных ведомств и обеспечивают информационную безопасность.

Светлана Перминова окончила кафедру «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ и уже 18 лет работает в ИТ-отрасли. С 2015 года она возглавляет компанию «Юникорн», которая разрабатывает платформу для умных домов и зданий Ujin. С 2018 года компания является резидентом инновационного центра «Сколково».

