Донорам в Пермском крае повысили размер выплат за сдачу крови Станция переливания крови утвердила новый прейскурант

Константин Долгановский

Донорам в Пермском крае повысили размер выплат за сдачу крови. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на приказ руководителя Пермской краевой станции переливания крови Оксаны Самовольниковой, изменения вступили в силу с 1 января.

Так, оплата одной донации крови редкого фенотипа выросла с 2 023 до 2 120 руб., за плазму, полученную методом афереза, размер платы увеличился с 2 918 до 3 099 руб., а за тромбоциты, полученные методом афереза, — с 6 224 до 6 648 руб. Сумма денежной компенсации бесплатного питания составила 1 057 руб.

Станция переливания крови также пересмотрела с начала года стоимость своей продукции для медучреждений до 2028 года. Самыми дорогими стали литр патогенредуцированной плазмы — 90 191 руб. и лейкоредуцированный концентрат тромбоцитов — 56 619 руб. Стоимость самого низкого препарата — криопреципитата из единицы донорской крови — составила 4 291 руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.