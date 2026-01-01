Пермский «Амкар» обыграл на выезде кировское «Динамо» Счёт матча – 1:4

Фото: пресс-служба ФК "Амкар Пермь"

Пермский футбольный клуб «Амкар» одержал победу в матче с кировским «Динамо». Встреча с завершилась со счётом 1:4 в пользу пермяков. Игра прошла на выезде 28 марта. Голы в ворота «Динамо» забили Евгений Тюкалов, Артём Котик (пенальти), Эмиль Галлямов и Кирилл Корольков.

«Мы сегодня одержали волевую победу, порадовали наших болельщиков. Начали игру немного нервно, получили необязательный пенальти и пропустили, но потом чуть успокоились, когда стали играть в тот футбол, который мы просим, и перехватили инициативу. Женя Тюкалов нужный гол забил, ребята все поуспокоились и уже во втором тайме вышли более уверенными в своих силах. Я считаю, что заслуженно победили», — отметил главный тренер ФК «Амкар Пермь» Ярослав Мочалов.

До начала игры «Амкар Пермь» и «Динамо» соседствовали в турнирной таблице. У пермяков было пять очков и пятое место, у кировчан — шесть очков и четвёртое место. По итогам пяти игр «Амкар» поднялся на третье место, а «Динамо» опустилось на шестое.

Следующий матч снова пройдёт на выезде. Пермяки сыграют 1 апреля в Санкт-Петербурге с аутсайдером турнира ФК «Зенит-2».

