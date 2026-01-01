Пермский ХК «Молот» проиграл третий матч плей-офф Хоккеисты «Горняка-УГМК» обыграли пермяков со счётом 1:2

ХК «Молот»

В рамках 1/8 финала Высшей хоккейной лиги пермская хоккейная команда «Молот» вновь потерпела поражение. Итоговый счёт встречи на пермском льду с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы 28 марта составил 1:2 в пользу гостей.

Несмотря на превосходящее количество бросков в ворота соперников в первом периоде (27 против 16), «Молот» уступил по голам, пропустив одну шайбу. Во втором периоде забить не удалось ни одной команде, а в третьем счёт сравнял Владимир Шлыков. Вторую шайбу пермяки пропустили в овертайме.

«Сегодня была одна из наших лучших игр по содержанию, по количеству голевых шансов. Наверное, всё было, кроме забитых голов. Овертайм такая вещь — здесь всё, что угодно, может произойти. Хотим сказать огромное спасибо болельщикам за такую замечательную поддержку. Постараемся вернуться в серию», — прокомментировал Лев Бердичевский, главный тренер «Молота».

Напомним, это было третье поражение в плей-офф. Как отметили в пресс-службе клуба, серия идёт до четырёх побед, поэтому борьба продолжается. Следующий матч состоится в Перми 30 марта.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.