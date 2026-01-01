Пермский «Молот» потерпела второе поражение в текущем плей-офф «Горняк-УГМК» обыграл пермяков со счётом 3:2

Фото: соцсети ХК "Молот"

В рамках 1/8 финала Высшей хоккейной лиги пермские спортсмены снова оказались слабее «Горняк-УГМК», уступив на выезде в Верхней Пышме. Встреча, проходившая 25 марта, завершилась минимальным преимуществом хозяев со счётом 3:2.

Первый период остался за «Горняком», который сумел дважды поразить ворота пермяков. Восстановив баланс после перерыва, пермская команда сравняла результат благодаря шайбам Владимира Михасенка и Николая Глухова. Однако за полторы минуты до финальной сирены команда из Свердловской области оформила победную шайбу.

«В упорной борьбе уступаем во втором матче серии. Благодарим всех, кто был с командой!», — сообщается в соцсетях пермского хоккейного клуба.

Таким образом, «Молот» пока проигрывает в серии 0:2, так как потерпел поражение и в предыдущем поединке, состоявшемся в минувший понедельник. Для выхода в следующий этап плей-офф необходимо одержать четыре победы. Следующая игра запланирована на 28 марта и пройдёт в Перми.

