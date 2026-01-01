Госэкспертиза одобрила проект реконструкции участка трассы Пермь—Березники Речь идёт о первом этапе работ на отрезке между 170 и 176 км

Константин Долгановский

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию на проведение работ по реконструкции участка трассы Пермь—Березники. Как указано в едином госреестре заключений, положительное заключение было получено краевым управлением автодорог и транспорта 27 марта.

В роли экспертной организации выступило КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Проектную документацию и результаты инженерных изысканий подготовили ГБУ Пермского края «Управление дорожного проектирования», зарегистрированное в Москве «Уралгеопроект», «Гео-Проект» и «Лентранспроект» из Санкт-Петербурга.

Реконструкция запланирована на участке км 170+800 — км 176+300. Положительное заключение получено на работы в рамках первого этапа – на участке от км 170+800 до км 172+100.

Как указано в документах краевого минтранса, участок располагается в границах муниципального образования город Березники и предназначен для движения транспорта, обслуживания производственных, технологических перевозок, подъездов к производственным объектам и дорогам общей сети, а также для связи населённых пунктов. На участке будет организовано четырёхполосное движение. По данным госзакупок, контракт на разработку проекта был заключён в 2023 году с «Гео-Проект» на 48,2 млн руб.

