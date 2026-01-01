В Пермском крае 11 муниципалитетов оказались в зоне риска затопления Власти региона готовятся к паводку

Константин Долгановский

В Пермском крае началась активная подготовка к весеннему половодью. По прогнозам специалистов, под угрозу затопления могут попасть территории 11 муниципалитетов.

Как уточнили в краевом минтербезе, речь идёт о Кудымкарском Карагайском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Чусовском, Пермском, Александровском, Гайнском, Чердынском и Губахинском округах.

Власти рекомендуют жителям этих территорий заранее подготовиться к возможному подтоплению: очистить участки, собрать в одном месте личные документы и ценные вещи, а также внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями экстренных служб.

В случае угрозы подтопления жителям советуют быть готовыми к возможной эвакуации и соблюдать меры предосторожности. Сейчас продолжается мониторинг обстановки и предпринимаются все необходимые меры для минимизации последствий весеннего половодья.

