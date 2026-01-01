Ушёл из жизни один из основателей Пермского землячества Юрий Антонов Он сыграл ключевую роль в разработке проектов организации

Фото: Пермское землячество

После продолжительной болезни 26 марта ушёл из жизни Юрий Антонов, один из основателей и многолетний руководитель Пермского землячества. Об этом сообщили представители организации в социальных сетях.

Юрий Антонов родился в 1945 году в Перми и был выпускником юридического факультета Пермского государственного университета. С 1968 по 1990 год он работал в системе ВЛКСМ и КПСС, а затем с 1990 по 1992 год занимал должность заместителя начальника канцелярии управления делами аппарата президента СССР. После этого, с 1992 по 2004 год, Антонов работал в банковской сфере.

Он стоял у истоков создания землячества, многие годы был первым заместителем председателя правления и исполнительным директором. Юрий Антонов сыграл ключевую роль в разработке проектов, организации съездов, формировании клубов и традиций сообщества.

«Его уход — тяжёлая, невосполнимая утрата для всех нас», — отметили в Пермском землячестве.

Правление выразило глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича. Светлая память о нём навсегда останется в сердцах земляков.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.