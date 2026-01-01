Следователи начали проверку по делу о травмировании девушки в Прикамье
Ранее ей повредили голеностопный сустав, а полиция отказалась возбуждать уголовное дело
В Перми начали проверку по делу о травме девушки. Следователи СК России изучают информацию в СМИ о том, что в сентябре прошлого года пострадавшая получила травму во время отдыха с друзьями в арендованном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
По словам очевидцев, знакомый девушки повредил ей голеностопный сустав на левой ноге. Из-за этого пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью, ей сделали две операции. Сотрудниками полиции в возбуждении уголовного дела отказано.
Теперь следователи проверят действия как мужчины, который причинил травму, так и сотрудников полиции. Проверка продолжается.
