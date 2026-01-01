Пермские вузы и колледжи вошли в топ-10 по трудоустройству выпускников Рейтинги опубликованы на портале «Работа России»

Олег Антонов

В 2026 году семь вузов и 12 колледжей Пермского края вошли в десятку лидеров по трудоустройству выпускников, согласно рейтингам на портале «Работа России». Рейтинги составлены по областям подготовки с учетом доли устроившихся на работу и уровня зарплаты.

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера и Пермский национальный исследовательский политехнический университет заняли первые места по специализациям «Науки о здоровье» и «Фотоника» соответственно. Среди колледжей лидером стал Соликамский технологический колледж по подготовке специалистов для лесной промышленности.

В топ-10 вузов также вошли пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта, Пермский аграрно-технологический университет, Чайковская академия физической культуры и спорта, а также пермский филиал НИУ ВШЭ. Среди колледжей в рейтинге оказались Березниковский политехнический техникум, Пермский нефтяной колледж и другие учебные заведения региона.

