В прикамском Суксуне возбудили уголовное дело из-за отсутствия доступа у жителей к питьевой воде

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

​В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жителей посёлка Суксун на доступ к питьевой воде. Дело рассмотрено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по инициативе заместителя руководителя Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК России.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в социальных сетях и СМИ. Согласно им, мост через реку Суксунчик, который являлся единственным маршрутом к источнику питьевой воды для жителей улицы Куйбышева, был демонтирован представителями местной власти. Причина — аварийное состояние сооружения из-за частичного разрушения. При этом у домов по данной улице отсутствует подключение к центральному водоснабжению.

Хотя в населённом пункте функционирует другой мост, он расположен на значительном удалении от водного источника, что делает его использование для забора воды нецелесообразным. В результате местные жители вынуждены приобретать питьевую воду за собственные средства.

Следственные органы предпринимают действия, направленные на восстановление нарушенных прав граждан. Расследование уголовного дела продолжается.

