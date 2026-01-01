В Перми капитально отремонтируют здание химико-технологический техникума Начальная стоимость контракта составляет 103,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

mindandi

freepik.com

Власти Пермского края объявили тендер на выбор исполнителя работ по капитальному ремонту Пермского химико-технологического техникума, расположенного в Кировском районе города.

План работ предусматривает комплексное обновление четырёхэтажного учебного корпуса на улице Ласьвинской, 6. Подрядчику предстоит отремонтировать все внутренние помещения, заменить инженерные коммуникации, установить современные оконные конструкции, а также привести в порядок фасад здания и парадную лестницу.

Начальная стоимость контракта составляет 103,9 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется, в том числе, за счёт средств федерального проекта «Профессионалитет» госпрограммы РФ «Развитие образования».

Приём заявок от потенциальных исполнителей продлится до 14 апреля. Подведение итогов конкурса запланировано на 17 апреля.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.