Суд обязал мэрию Перми повторно рассмотреть заявление владельца садового участка Пермяк более 10 лет не мог оформить необходимые документы из-за отказа чиновников

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми признал незаконным отказ городского департамента земельных отношений в предварительном согласовании предоставления земельного участка в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). Иск подал местный житель, который более десяти лет состоит в этом товариществе и с 2014 года пользуется спорным участком, регулярно оплачивая членские взносы. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, пишет «Пятница».

В ходе судебной тяжбы было установлено, что участок находится в границах СНТ, созданного до октября 2001 года, и не изъят из оборота. Кадастровый инженер подтвердил, что земля не зарезервирована для государственных или муниципальных нужд. Особое внимание суд уделил доводу департамента о превышении предельных размеров участка (1521 кв. м), указав, что это не может быть основанием для отказа в предварительном согласовании.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд суд постановил признать отказ департамента незаконным, а мэрию обязали повторно рассмотреть заявление жителя в течение месяца после вступления решения в силу. Помимо этого, профильный департамент должен уведомить истца и суд о результатах рассмотрения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

