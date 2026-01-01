В Перми возбуждено уголовное дело из-за нерасселения аварийного дома

Константин Долгановский

В Пермском крае следственные органы СК России возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, уполномоченных решать вопросы расселения из аварийного жилищного фонда. Основанием для начала проверки стала публикация в СМИ, посвящённая многоквартирному деревянному дому в Кировском районе Перми: здание было признано аварийным ещё восемь лет назад, однако переселение жильцов до сих пор не организовано. Об этом сообщает ВЕТТА.

Опубликованные в социальных сетях фотографии фиксируют неудовлетворительное техническое состояние дома: жители сообщают об отсутствии горячего водоснабжения и критическом износе потолочных перекрытий.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В ходе расследования следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных сотрудников, в чьи обязанности входило обеспечение своевременного переселения граждан из аварийного жилья. Расследование продолжается.

