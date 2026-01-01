В Прикамье утром 28 марта ожидается сильная гололедица

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС, в ночь и утро 28 марта на отдельных участках дорог в Прикамье ожидается сильная гололедица.

В ГУ МЧС по региону предупреждают: из-за неблагоприятных погодных условий возможны повреждения линий электропередачи, аварии в жилищно-коммунальной сфере, образование заторов и рост числа ДТП.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам следует проявлять осторожность на тротуарах и при переходе через дорогу.

Синоптики прогнозируют, что ночью температура будет около 0 градусов, а днём в субботу поднимется до +13 градусов.





