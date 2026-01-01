В Прикамье юная волейболистка отсудила компенсацию за травму на тренировке

Сергей Глорио

По иску прокуратуры несовершеннолетней выплачена компенсация за моральный вред, причинённый во время спортивной тренировки.

Прокуратура Чердынского района Пермского края инициировала проверку после того, как местная несовершеннолетняя жительница получила травму во время занятий спортом.

Выяснилось, что девочка занималась в секции волейбола, организованной МБУ «Комитет физической культуры и спорта». В январе текущего года, выполняя упражнение по команде тренера, она получила травму.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда в интересах ребёнка. Суд удовлетворил требования, и в пользу пострадавшей была взыскана компенсация в размере 40 тыс. руб.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

