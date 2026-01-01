Цены на частные дома в Пермском крае стагнируют Похожая ситуация и в других регионах

Константин Долгановский

Аналитики федерального портала «Мир квартир» зафиксировали замедление роста цен на частные дома в России. В прошлом году за первый квартал средний прирост по стране составил 3%, но в текущем году этот показатель оказался значительно ниже, отставая от уровня инфляции. Специалисты также изучили динамику цен с марта 2025 года.

В 70 из 85 проанализированных регионов России средняя стоимость частных домов за квартал выросла, в 14 — снизилась, а в одном осталась неизменной. Наибольший рост цен наблюдался в Ненецком автономном округе (+8,4%), Кировской области (+6,6%), Рязанской области (+6,1%), республике Марий Эл (+5,5%) и Нижегородской области (+4,4%). В то же время наибольшее снижение цен произошло в республиках Ингушетия (—1,8%), Хакасия (—1,7%), Карачаево-Черкесия (—1,1%), Томской области (—0,9%) и Тюменской области (—0,8%).

В Перми цена за квартал выросла на 3,5%, до 5,3 млн руб.

В целом по стране средняя стоимость частного дома увеличилась на 2,2% и достигла 7,8 млн руб.

За год в 46 из 85 регионов России цены на дома выросли, в 39 — снизились. Наибольший рост был зафиксирован в Приморском крае (+13,8%), Ненецком АО (+12,8%), Санкт-Петербурге (+12,6%), Курской области (+11,1%) и Севастополе (+10,9%). В то же время значительное снижение стоимости индивидуального жилья произошло в Тамбовской области (—15,4%), Ульяновской области (—13,6%), Смоленской области (—12,1%), Курганской области (—11,2%) и Ивановской области (—10,9%).

В Перми за год цена поднялась всего на 0,8%.

По итогам года прирост цен по всей России составил 1,6%.

«Прирост цен на частные дома уже который год остаётся незначительным. Доходы населения не растут, ипотека остаётся недоступной, а льготных программ для загородного жилья явно недостаточно, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». — Площадь частного дома обычно больше, чем квартиры, но людям всё меньше нужны дополнительные квадратные метры, что подтверждается тенденцией к уменьшению размеров домов. Не в последнюю очередь граждан останавливают от покупки коттеджей и дач дополнительные расходы на эксплуатацию, обслуживание участка, взносы и платежи в СНТ и коттеджных поселках. Вероятно, такая ситуация сохранится на рынке в ближайшие год-два».

