Стала известна программа пермского благотворительного книжного фестиваля «Переплёт» Он состоится в столице Прикамья впервые

С 28 по 29 марта в Перми состоится первый Благотворительный книжный фестиваль «Переплёт». Все собранные на нём средства направят на поддержку «Территории передышки» — организации, помогающей бездомным людям. Деньги пойдут на переезд в новый дневной центр, чтобы ежедневно оказывать помощь большему числу нуждающихся.

Как рассказали организаторы, фестиваль вырос из традиционной книжной барахолки, которую «Территория передышки» проводила несколько лет подряд. На «Переплёте» можно будет обменять подержанные книги на пожертвования — в продаже будут тысячи изданий по цене от 50 до 500 руб. Самые редкие и необычные книги выставят на благотворительный аукцион.

Программа фестиваля насыщена событиями: гостей ждут лекторий, встречи с писателями, переводчиками, авторами манги и комиксов, мастер-классы для детей и взрослых, а также парад книжных клубов и настольные игры.

В субботу, 28 марта, акцент будет сделан на комиксах, манге и настольных ролевых играх. В лектории выступят художница Юлия Никитина, художник манги Павел Городецкий, переводчик Харальд Бьёрнсон и руководитель клуба настольно-ролевых игр Владимир Полещук.

В воскресенье, 29 марта, состоится день книжных клубов. Впервые в Перми на одной площадке соберутся восемь книжных клубов для обсуждения произведений российской и мировой литературы. Среди них — клуб по книге «Сахарная пудра» с участием автора Маргариты Полонской и клуб по рассказу «Цветик-семицветик» для самых юных участников.

В лектории второго дня расскажут о современной китайской литературе, обсудят романы «Сахарная пудра» и «Крууга», а также проведут панельные дискуссии о благотворительных книжных проектах. В программе — чтения классических и современных текстов о Перми, мастер-классы по созданию книг-оригами, письменным практикам и писательскому мастерству. Для гостей будет работать мастерская «Читай-гадай», где можно погадать по книгам и создать яркие плакаты.

Все мероприятия пройдут в Частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44).

Фестиваль организован Татьяной Жикиной, победителем конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» Фонда Потанина.

