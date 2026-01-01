В феврале средний срок POS-кредита в Пермском крае достиг 15 месяцев В целом по РФ срок оказался меньше

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года в Пермском крае средний срок POS-кредитов (выданных в торговых точках) вырос до 15,1 месяца, что на 19,8% больше, чем в феврале 2025 года (12,6 месяца).

В целом по РФ срок оказался меньше — 14,6 месяца, как и рост — на 14,5%. Это максимальный показатель с октября 2024 года.

Среди 30 регионов-лидеров по розничному кредитованию, самые длинные средние сроки POS-кредитов в феврале 2026 года зафиксированы в Республике Северная Осетия — Алания (16,3 месяца), Омской (16,0 месяца) и Саратовской (15,7 месяца) областях. В то же время наименьшие средние сроки POS-кредитования продемонстрировали Москва (12,9 месяца), Нижегородская (13,8 месяца), Московская (13,9 месяца) и Свердловская (14 месяцев) области, а также Санкт-Петербург (14,1 месяца).

Наибольший рост среднего срока POS-кредитов среди регионов-лидеров зафиксирован в республиках Дагестан (+25,8%), Северная Осетия — Алания (+25,4%), Оренбургской (+20,0%) и Волгоградской (+20,0%) областях, а также Пермском крае (+19,8%).

«После периода стабилизации среднего срока POS-кредитов, который наблюдался с мая по ноябрь 2025 года, в последние три месяца мы видим умеренный рост этого показателя, — говорит Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — Увеличение сроков кредитования помогает банкам контролировать долговую нагрузку заемщиков, снижая ежемесячные платежи. При этом и спрос на POS-кредиты, и готовность банков к риску остаются низкими. Поэтому при одобрении кредитов банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй, чтобы снизить риски просрочек. Потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения».





