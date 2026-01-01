В Перми уже начали готовиться к новому отопительному сезону Старый может завершиться совсем скоро

Администрация Перми

Городские власти, не дожидаясь завершения текущего сезона, активно приступили к подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2026/27.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что ресурсоснабжающие и управляющие организации проводят анализ предыдущего отопительного сезона, включая аварийные ситуации в системе теплоснабжения. На основе выявленных нарушений разрабатываются и утверждаются планы подготовки к предстоящему отопительному сезону: ресурсоснабжающие организации должны завершить эту работу не позднее 15 апреля, а управляющие компании, ТСЖ и ЖСК — не позднее 30 апреля.

Для обеспечения своевременной и качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми организует рабочие совещания и заседания городской рабочей комиссии под председательством заместителя главы администрации Артема Балахнина с участием представителей ресурсоснабжающих организаций. Сроки проведения мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения жителей и предотвращению аварийных ситуаций находятся под постоянным контролем в городском департаменте.

Напомним, отопительный сезон завершается не ранее, чем среднесуточная температура воздуха держится на уровне не ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Для ежедневного мониторинга среднесуточной температуры департамент жилищно-коммунального хозяйства заключил договор с Гидрометцентром.

