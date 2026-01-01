Власти Прикамья разъяснили, что нельзя продавать по закону о вейпах Граждане могут свободно использовать уже имеющиеся устройства

Власти Пермского края прокомментировали новый закон о вейпах, пояснив, какие товары теперь под запретом, можно ли использовать имеющиеся устройства и разрешено ли перепродавать их между физическими лицами, сообщает 59.ru.

С 1 марта 2026 года в Пермском крае запрещено продавать вейпы, системы нагревания табака и их комплектующие в розницу.

По информации краевого минпромторга, под запрет попадают сами устройства для потребления никотина и нагрева табака, а также их компоненты: стики, никотиновые и безникотиновые жидкости, никотиновые соли для сосания и жевания, а также бестабачные смеси для нагревания. Продавцы пытаются обойти закон, маскируя жидкости под пищевые добавки, поэтому до конца весенней сессии Заксобрания планируется ввести поправки, которые закроют эту лазейку.

Граждане могут свободно использовать уже имеющиеся устройства и запасы, согласно разъяснениям властей. Запрет касается только розничной торговли — перепродажа между физическими лицами остается законной. Борьба с контрафактной и незаконно продаваемой продукцией будет продолжаться, подчеркнули в министерстве.

Министр промышленности и торговли Алексей Чибисов отметил, что поправки в закон необходимы для устранения правовых пробелов, которые используют продавцы для продолжения торговли под видом других товаров.

