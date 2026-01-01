Из-за перекрытия Крымского моста задержан поезд Пермь—Симферополь Состав остановлен в Тамани

ВКонтакте

Четыре пассажирских поезда, следующие в Крым и обратно, 27 марта временно остановлены из-за ограничений движения по Крымскому мосту. Об этом информирует пресс-служба оператора перевозок компании «Гранд Сервис Экспресс».

Среди составов поезд №161/162, следующий из Перми в Симферополь, который отправился 24 марта. Поезд находится в Тамани, задержка составляет уже три часа.

Также в Тамани находятся поезда №092/091 и 195/196 Москва—Севастополь, которые отправились из столицы 25 марта. Первый состав задерживается на четыре часа, второй — на три.

Поезд №028/027, следующий по маршруту Москва—Симферополь, отправившийся 26 марта, прибыл в Старотитаровку и задерживается на 2,5 часа.

Начальники поездов информируют пассажиров о предполагаемом времени прибытия на станцию по мере поступления новой информации, уточняет перевозчик.

Напомним, Крымский мост закрыт для движения транспорта с пяти часов утра 27 марта, причины остановки не называются. Мост могут закрыть в целях безопасности — в Крыму бессрочно действует жёлтый уровень террористической опасности.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.