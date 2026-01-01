В марте в Прикамье 66 мигрантов получили решения о выдворении из России Пятеро уже депортированы

Сергей Копышко

В марте в Пермском крае прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», направленное на выявление иностранцев, незаконно проживающих в России, а также тех, кто нарушает трудовые законы страны.

В ходе проверки было обследовано около 5500 объектов. За выявленные нарушения составлено 600 административных протоколов, включая 78 в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов превышает 12 млн руб.

Возбуждено 24 уголовных дела, 66 человек получили решения о выдворении, из которых 5 были депортированы. Также было вынесено 91 предписание о запрете въезда на территорию России и 13 предписаний об аннулировании патентов.

Полиция продолжит работу по борьбе с нарушениями миграционного законодательства.

