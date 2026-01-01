В Прикамье зарегистрирован первый в году укус клеща Пострадал ребёнок

Алёна Бронникова

В Пермском крае открылся сезон активности клещей. Первый случай укуса зафиксирован 22 марта на придомовой территории частного дома в Верещагинском муниципальном округе. Жертвой нападения стал ребенок, который был вакцинирован от клещевого энцефалита. Исследованный клещ не показал признаков инфекций, таких как ИКБ, КВЭ, МЭЧ и ГАЧ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для защиты от клещей специалисты рекомендуют делать прививки. Вакцинацию против клещевого энцефалита можно сделать в медицинском учреждении после консультации с врачом. Весь прививочный курс следует завершить за две недели до поездки в районы с повышенным риском заражения.

Особое внимание родителям следует уделить вакцинации детей. Вакцина доступна в медицинских организациях по всему Пермскому краю, включая поликлиники по месту жительства.

