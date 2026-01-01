Минтранс разъяснил запрет на поворот на улицу Строителей в Перми И сообщил, когда он будет снят Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Министерство транспорта Пермского края прокомментировало закрытие поворота на ул. Строителей с ул. Локомотивной, сообщает perm.aif.ru.

Жители Перми обратили внимание на то, что при выезде из тоннеля на ул. Локомотивную невозможно повернуть налево на ул. Строителей. При этом на перекрёстке присутствуют все необходимые элементы для организации такого манёвра: на светофоре есть дополнительная секция, а дорожная разметка предусматривает отдельную полосу для левого поворота.

В Минтрансе, ссылаясь на данные Центра безопасности дорожного движения, пояснили, что запрет на поворот будет действовать до завершения ремонтных работ на транспортной развязке.

По словам директора Центра безопасности дорожного движения Пермского края Максима Киса, для обеспечения безопасного проезда на перекрёстке улиц Локомотивной и Строителей потребовалось бы выделить отдельную фазу светофора, что привело бы к снижению пропускной способности других направлений движения.

На данный момент водителям рекомендуется использовать альтернативный маршрут — поворот с 2-й Шоссейной улицы, что должно помочь снизить нагрузку на ул. Локомотивную, особенно в часы пик.

