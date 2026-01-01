В Пермском крае 26 марта стало самым тёплым днём с начала месяца Но суточные рекорды устояли

Зарина Ситдикова

В четверг, 26 марта, в Пермском крае был зафиксирован самый тёплый день с начала марта, однако суточные рекорды температуры не были побиты ни в Перми, ни в Бисере, ни в Чердыни. В Перми максимальная температура составила +14,1°C, что на 0,2°C ниже рекорда, установленного в 2008 году, и на 0,9°C меньше рекорда всего марта. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На большинстве метеостанций края температура поднялась выше +10°C. В Лысьве она достигла +14,2°C, а в Кочево — +14°C.

На Южный Урал уже начал поступать тропический воздух из Казахстана, что привело к локальным рекордным максимумам. Например, в Аскино, на северо-востоке Башкирии, температура поднялась до +17,2°C.

В пятницу поступление тропического воздуха из Казахстана усилится, хотя появление облаков может внести некоторую неопределенность в прогнозы. Тем не менее, ожидается, что день будет ещё теплее. Максимальная температура может составить от +11 до +16°C, а в Перми — до +15°C. Это близко к рекорду дня, установленному 27 марта и также являющемуся рекордом месяца (2008 год). Таким образом, вероятность установления нового абсолютного рекорда тепла для марта в Перми завтра составляет около 50%.

Если рекорд не будет установлен сегодня, то он, скорее всего, будет побит в субботу, когда на юге края ожидается пик потепления. Днём температура может подняться до +15…+18°C.

Кроме того, ночью на субботу также ожидается положительная температура, от 0°C до +5°C, что значительно ускорит таяние снега.

