Поставщик из Пермского края сорвал поставку глюкометров для беременных на Камчатку И проиграл суд

Сергей Глорио

Компания из Чусового не выполнила поставку глюкометров для беременных на Камчатку, что привело к судебному разбирательству на сумму 4,3 млн руб.

Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения подал иск в Арбитражный суд Камчатского края против прикамского ООО «Персонал и технологии». Истец требовал вернуть 4,3 млн руб. аванса и взыскать неустойку. Об этом ИА «Кам 24» сообщили в суде.

В 2024 году, 24 декабря, стороны заключили госконтракт на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы для беременных. Стоимость контракта составила 4,3 млн руб. Заказчик полностью оплатил товар авансом, однако глюкометры не были доставлены в срок, указанный в контракте. Уведомление о просрочке и требование поставки не были выполнены.

В феврале 2025 года заказчик в одностороннем порядке расторг контракт, что было опубликовано в единой информационной системе. Поскольку поставщик не вернул аванс и не оплатил штрафные санкции, учреждение обратилось в суд.

ООО «Персонал и технологии» не представило отзыв на иск и не выдвинуло возражений. Суд установил, что компания не выполнила свои обязательства по поставке, а контракт был расторгнут правомерно. Требования истца были признаны обоснованными.

Суд постановил взыскать с ООО «Персонал и технологии» в пользу Камчатского краевого финансово-аналитического центра 4,3 млн руб. предоплаты, 215,9 тыс. руб. штрафа и 92 тыс. руб. пеней. Также суд постановил взыскать в доход федерального бюджета 163,8 тыс. руб. госпошлины.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

