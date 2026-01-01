В Пермском крае всю ночь действовал режим беспилотной опасности Он был снят в 5:30

В Пермском крае всю ночь действовал режим угрозы атаки беспилотников. Как сообщили в региональном министерстве общественной безопасности, его ввели 27 марта в 01:30.

Все экстренные службы получили необходимую информацию и были готовы оперативно реагировать на любые события.

Позднее в ведомстве рассказали, что режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае отменен 27 марта в 05:30.

