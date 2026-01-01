На уроженца Прикамья завели уголовное дело за обжиг проводов на Вечном огне в Ижевске

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского края, который обжег провода на Вечном огне у Монумента боевой и трудовой славы. По данным СУ СКР по Удмуртии, провода он намеревался сдать в пункты приёма металлолома.

Инцидент произошёл в ночь на 23 марта. 52-летний мужчина был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлено обвинение в осквернении мемориала, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне, по ст. 244.4 УК РФ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.