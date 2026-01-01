В Перми состоится новый конкурс водительского мастерства

Константин Долгановский

На днях в администрации Перми объявили о планах провести конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов. Мероприятие запланировано на 2026 год и направлено на повышение престижа работы в сфере общественного транспорта, а также на признание заслуг водителей, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров.

Как сообщили в департаменте транспорта, конкурс будет отличаться от прошлогоднего увеличением числа номинаций. Это решение принято с учетом пожеланий перевозчиков. В этом году будут добавлены три новые категории: водители малых, средних и особо больших автобусов. Ранее конкурс проводился только для водителей больших автобусов.

В каждой из новых номинаций будет разыграно по три призовых места. Победители получат денежные призы: за первое место – 100 тыс. руб., за второе – 80 тыс. руб., за третье – 50 тыс. руб.

Для зрителей конкурса организуют бесплатный вход. На площадке установят трибуны, где они смогут наблюдать за соревнованиями. Также планируется выставка автобусов, работающих на городских маршрутах. Посетители смогут не только познакомиться с различными моделями, но и принять участие в конкурсах, а также попробовать себя в роли водителя.

