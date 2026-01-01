Экс-главе Индустриального района Перми продлили арест до 28 мая Обвинение в краже денег у сослуживца в зоне СВО Дмитрий Дробинин отвергает

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Экс-глава Индустриального района Перми отвергает обвинения в краже денег у сослуживца в зоне СВО. В Пермском гарнизонном военном суде рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста военнослужащего Дмитрия Дробинина до 28 мая. Журналист Properm.ru, присутствовавший на заседании, рассказал, что в материалах дела есть допрос потерпевшего, у которого исчезли деньги.

Потерпевший якобы сам обратился к Дробинину за помощью, так как его банковские карты были заблокированы. Дробинин помог восстановить документы и настроить онлайн-банкинг.

Во время боевого задания сослуживец передал смартфон Дробинину на хранение. В ходе боя сослуживец получил ранение, а вернувшись в часть, обнаружил, что сим-карта из телефона пропала, а деньги были переведены на счёт Дробинина.

Дробинин не признал своей вины, утверждая, что потерпевший сам попросил его снять деньги перед боем.

Дробинин имеет звание гвардии ефрейтора и заключил контракт 10 марта 2025 года.

В служебной характеристике с места службы Дробинин описан как «посредственный, безынициативный и скрытный боец, не соответствующий должности наводчика стрелкового батальона».

Судья Павел Ишутин постановил продлить срок содержания Дробинина под стражей на два месяца, до 28 мая.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.