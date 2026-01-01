В феврале средний срок потребкредита в Прикамье вырос до 26 месяцев Рост за год превысил 25%

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), полученным от кредиторов, в феврале 2026 года средний срок потребительских кредитов в Пермском крае 2,17 года. Это на 25,6% больше, чем в феврале 2025 года, когда он был равен 1,73 года.

Отметим, что в начале 2025 года средний срок потребительского кредита достиг минимальных значений из-за ужесточения денежно-кредитной политики, направленной на охлаждение кредитного рынка.

Наибольший средний срок потребительских кредитов среди 30 регионов-лидеров по объёму кредитования в феврале 2026 года зафиксирован в Санкт-Петербурге — 2,52 года, Новосибирской области — 2,43 года, Краснодарском крае — 2,39 года, Республике Татарстан и Москве — по 2,33 года. Наименьшие значения показали Республика Саха (Якутия) — 1,93 года, Нижегородская область — 2,06 года, Иркутская область — 2,08 года, Приморский край — 2,08 года и Хабаровский край — 2,08 года.

Наиболее значительное увеличение среднего срока потребительских кредитов за год произошло в Ростовской области (+34,3%), Краснодарском крае (+30,5%), Саратовской области (+27,5%), Республике Татарстан (+26,8%) и Пермском крае (+25,6%).

«После достижения пиковых значений в августе 2025 года, средний срок потребительского кредита существенно сократился и стабилизировался на уровне 2,2 — 2,4 года, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Аппетит к риску у банков и спрос на потребительские кредиты со стороны граждан остаются на низком уровне. Поэтому при выдаче кредитов банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заёмщиков, чтобы снизить риски просрочек. Потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения».





