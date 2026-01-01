Следком Прикамья добился для учеников деревни Семичи школьного автобуса Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Более 20 учащихся из д. Семичи Краснокамского округа Пермского края в течение двух лет ежедневно проходили пешком 8 км до школы в п. Оверята. Трансфер для детей отсутствовал. Маршрут при этом пролегал через неосвещенные участки и ж/д станцию. Родители неоднократно обращались в местные органы власти и администрацию школы, но проблема начала решаться только после вмешательства следкома.

В СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело, а председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично контролировал ход расследования.

Благодаря совместным усилиям следователей и исполнительных органов Пермского края, в марте 2026 года права детей на доступную среду были восстановлены. Ученики д. Семичи теперь добираются до школы на автобусе.

Школьники и их родители выразили следователям благодарность за помощь в решении проблемы.

