Корма и стройматериалы из Алтайского края ввезли в Прикамье с нарушениями Индивидуальному предпринимателю вынесено предупреждение

фото: Россельхознадзор

Сотрудники регуправления Россельхознадзора зафиксировали нарушения при ввозе из Алтайского края в Прикамье 67,526 т кормовой смеси растительного происхождения и 200 кубометров крепёжного материала хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На груз, поступивший для ИП Нохрина Е.Л., был оформлен карантинный сертификат, однако предприниматель не внёс данные о погашении сертификата в систему ФГИС «Аргус-Фито», не создал раздел «Извещение о доставке подкарантинного груза» и не обеспечил условия для своевременного контроля фитосанитарного состояния продукции.

Индивидуальному предпринимателю вынесено предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений.

