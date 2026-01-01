Пермяков предостерегли от скачивания сомнительных VPN Они могут отслеживать действия пользователей

Бесплатные VPN-сервисы не обеспечивают защиту данных клиентов, а, напротив, могут передавать их злоумышленникам, об этом предупредили жителей региона в минсвязи Пермского края.

Многие бесплатные VPN включают в себя шпионские модули, которые отслеживают действия пользователей. Это позволяет их создателям зарабатывать на продаже данных. Исследования подтверждают наличие такой практики среди разработчиков подобных приложений.

Такие VPN-сервисы могут собирать и передавать личные данные, включая историю браузера, рекламным сетям и злоумышленникам; показывать навязчивую рекламу, всплывающие окна и перенаправлять на подозрительные ресурсы; заражать устройства вирусами и вредоносным ПО; перехватывать ваши логины, пароли и финансовую информацию.

Чтобы обезопасить себя, следует избегать использования VPN-сервисов, загруженных из сомнительных источников; быть осторожны с приложениями, которые рекламируются в мессенджерах или на подозрительных сайтах; внимательно проверять разрешения, запрашиваемые приложением.

«VPN не должен иметь доступ к вашим контактам, SMS или геолокации, чтобы не подвергать ваши данные риску», — отметили в министерстве.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.