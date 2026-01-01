ИП в Перми оштрафовали за отсутствие лицензии на содержание пауков в развлекательных целях

Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю провели проверку индивидуального предпринимателя, который использует пресмыкающихся, членистоногих и паукообразных в культурно-развлекательных целях в ТРК «Колизей-Cinema» в Перми.

В ходе проверки выяснилось, что у предпринимателя нет лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах и пр. Кроме того, корм для животных поступал без ветеринарных сопроводительных документов, а на самих животных тоже отсутствовали необходимые документы.

За нарушение ФЗ «Об ответственном обращении с животными» 24 марта Управление оштрафовало предпринимателя.

