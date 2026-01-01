В Перми за год отремонтировали 17 муниципальных квартир

В городском управлении жилищных отношений сообщили, что в 2026 году планируется отремонтировать 43 пустующие муниципальные квартиры. Среди них 39 квартир для социального найма; три квартиры специализированного жилищного фонда; одна квартира маневренного фонда.

На данный момент ремонт завершён в 17 квартирах. В них обновили двери, поклеили новые обои, покрасили потолки и полы.

В управлении подчеркнули, что своевременный и качественный ремонт муниципального жилья обеспечивает достойные условия для проживания, даже если жильцы находятся там временно.

Напомним, в 2025 году были отремонтированы 90 муниципальных квартир: 34 квартиры маневренного фонда, две квартиры специализированного жилищного фонда и 54 квартиры, предназначенные для социального найма.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.