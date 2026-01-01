В суд направлено дело пермяка, пытавшегося сжечь знакомого в новогоднюю ночь

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п/п «д» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно материалам следствия, в новогоднюю ночь между обвиняемым и его знакомым, с которым они употребляли спиртное, вспыхнула ссора. В ходе конфликта пермяк облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её.

Из-за этого загорелась одежда пострадавшего и кухонный гарнитур. Благодаря оперативным действиям соседей огонь на одежде удалось потушить, а пожар в квартире был ликвидирован. Мужчина получил серьёзные ожоги тела, лица и конечностей, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Обвиняемый признал свою вину лишь частично.

Дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для дальнейшего рассмотрения.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.