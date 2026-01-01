Жителю Прикамья, которого уговорили скрыть травму на вахте, выплатили 450 тысяч

Судебные приставы помогли жителю Прикамья получить компенсацию за моральный вред, причинённый ему в результате несчастного случая на работе. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУФССП по региону.

Инцидент произошёл в Ханты-Мансийском автономном округе, когда на одного из сотрудников при подготовке буровой установки упала часть обсадной колонны. По пути в больницу представитель работодателя убедил пострадавшего не сообщать об обстоятельствах несчастного случая. Мужчина, испытывая сильные боли и шок, согласился и не заявил о произошедшей аварии.

В медицинском учреждении пострадавшему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, контузию глаза, множественные переломы костей черепа и ушиб головного мозга. Однако эти повреждения были квалифицированы как лёгкий вред здоровью.

Последствия несчастного случая лишили мужчину возможности пройти профосмотр перед возвращением к работе, что вынудило его уволиться. Это стало причиной обращения в Государственную инспекцию труда, где потребовали пересмотреть обстоятельства инцидента и тяжесть вреда здоровью пострадавшего.

По итогам официального расследования было установлено, что полученные травмы имели гораздо более серьёзные последствия для здоровья мужчины, чем указывалось в первоначальной справке. После этого пострадавший подал иск к бывшему работодателю, требуя компенсацию за нравственные страдания, пережитые во время инцидента и лечения, а также из-за потери высокооплачиваемой работы.

Суд, рассматривая дело, признал, что ответчик, нарушивший трудовые права истца, обязан возместить моральный вред. При определении размера компенсации учитывалась степень вины работодателя, тяжесть травм и потеря прежнего уровня дохода. В результате сумма компенсации составила 450 тыс. руб.

Исполнительное производство было возбуждено сотрудниками отделения судебных приставов по городу Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство компании-должника в установленный срок полностью погасило задолженность.

