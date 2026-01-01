По факту нападения бездомных собак на ребёнка в Прикамье возбуждено уголовное дело

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

На основании информации из СМИ о нападении собаки на ребёнка, следователь Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщили в пресс-служббе следкома.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как собака нападает на несовершеннолетнего в д. Кондратово Пермского муниципального округа. По предварительным данным, ребёнок не пострадал.

Следователи будут оценивать действия или бездействие должностных лиц, ответственных за отлов бездомных животных. Расследование продолжается.

