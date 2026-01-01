В Кунгуре приостановили работу доставки «Kaifa»

Сергей Глорио

Кунгурский городской суд вынес решение о приостановке деятельности предприятия общественного питания «Kaifa» из-за выявленных санитарных нарушений. Судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося доставкой суши и роллов.

Основанием для возбуждения дела стали жалобы граждан, которые пострадали от острого пищевого отравления после посещения заведения. В ходе санитарно-эпидемиологической проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, такие как неправильное хранение продуктов, недостаточная обработка помещений и посуды, а также несоблюдение технологий приготовления блюд.

Изучив материалы дела, судья установил, что индивидуальный предприниматель виновен в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.6 КоАП (Нарушение санитарных норм при организации питания).

В качестве наказания суд назначил административное приостановление деятельности предприятия на 60 суток.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.