В Перми на пожаре спасли двух детей Пожар случился на Оханской улице

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на улице Оханской произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание зафиксировано на 17-м этаже.

По информации регионального управления МЧС, огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. Газодымозащитная служба с использованием специальных спасательных устройств вывела из опасной зоны двоих детей. Ещё 73 жильца покинули здание самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.

Для ликвидации возгорания привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стал дефект конструкции или изготовления электрического удлинителя.

МЧС России рекомендует соблюдать правила электробезопасности: не использовать неисправные удлинители и электроприборы; не оставлять включённое оборудование без присмотра; установить автономный пожарный извещатель — устройство своевременно предупредит об опасности.

Ведомство напоминает: соблюдение простых мер предосторожности помогает предотвратить трагические последствия.

