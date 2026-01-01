В Перми прошла тренировка по борьбе с паводком

фото: минтербез Пермского края

26 марта в Перми состоялась штабная тренировка, целью которой была проверка готовности к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с весенним паводком. В мероприятии приняли участие представители различных городских служб и ведомств, рассказали в мэрии.

Тренировка прошла в два этапа. Сначала состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались текущие меры и готовность к паводку. Затем участники перешли к практическим действиям.

Был проведён смотр сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций; отработаны алгоритмы действий по предотвращению ЧС, связанных с паводком; отработаны действия оперативных групп по спасению людей на льду и в воде.

Кроме того, специалисты ООО «Экологическая перспектива» выполнили работы по распиловке льда, а в Дзержинском районе прошли профилактические беседы с горожанами о том, как действовать при угрозе паводка.

По итогам тренировки руководитель дал положительную оценку действиям участников.

Специалисты МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» напоминают, что при сигнале об угрозе паводка и эвакуации необходимо незамедлительно покинуть опасную зону, захватив с собой документы, ценные вещи и двухдневный запас продуктов. Также рекомендуется отключить электричество и газ, закрыть окна и двери, а плавучие предметы закрепить или перенести в подсобные помещения.

