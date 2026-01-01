Около 17% пермских компаний запретили сотрудникам использовать соцсети на работе Большинство компаний таких запретов не устанавливает

Более половины предприятий Перми — 58% — не устанавливают специальных правил поведения для сотрудников в социальных сетях. Такие данные приводит сервис SuperJob. В то же время в 17% организаций доступ к социальным платформам на рабочем месте полностью заблокирован. Об этом сообщает «Рифей».

Среди компаний, которые всё же внедрили регламенты использования соцсетей, наиболее распространённое требование (31%) — запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны. Ещё 15% работодателей рекомендуют сотрудникам придерживаться этических норм в публичных высказываниях, а 10% прямо запрещают критику в адрес организации или руководства.

Что касается последствий нарушений, то с претензиями со стороны руководства сталкивались 7% мужчин и 4% женщин. Основными поводами для замечаний становились публикации фотографий с рабочего места, а также содержание постов и комментариев, которые работодатель счёл неуместными.

