Пермское УФАС предостерегло продавцов от необоснованного повышения цен перед Пасхой Речь в первую очередь о куриных яйцах Поделиться Твитнуть

Яйцо

Константин Долгановский

Пермское УФАС России обращает внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед Пасхой (в том числе кондитерские изделия, сливочное масло и т.д.).

Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования.

Также Пермское УФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям.

По мнению службы, такая практика позволяет повысить доступность востребованных товаров для населения.

