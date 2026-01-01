В Прикамье 20-летняя мошенница собирала с пенсионеров деньги «на проверку»

фото сгенерировано при помощи сервиса Шедеврум

В Чайковском городском округе сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую девушку 2006 г.р., которая подозревается в обмане трёх пенсионеров. По предварительным данным, она действовала по указанию других мошенников.

Полицейские установили, что в один день неизвестные позвонили на стационарные телефоны пожилых людей и под разными предлогами убедили их передать деньги курьеру. Например, 86-летней жительнице Чайковского сообщили, что её наличные деньги устарели и их нужно срочно обменять. Злоумышленники пообещали вернуть «новые» купюры на следующий день.

85-летнюю женщину также убедили проверить свои деньги. А 82-летнему мужчине сообщили, что деньги на его банковском счёте могут быть незаконными, и предложили передать их для проверки.

Все три пенсионера отдавали свои сбережения задержанной девушке, которая выполняла роль курьера.

