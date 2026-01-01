Монтаж металлических опор кровли «Пермь-Арены» завершён на 20% Строительство стартовало в 2021 году

фото Агентства по сопровождению концессионных проектов

В Перми продолжается возведение многофункциональной спортивной «Пермь-Арена». Как сообщили в Агентстве по сопровождению концессионных проектов, к сегодняшнему дню арена «выросла» на несколько этажей, формируются контуры трибун и основных конструкций.

Кроме того, на 20% выполнен монтаж металлических опор кровли; на отдельных участках установлены фасады для определения окончательных проектных решений; завершается строительство конструктива малой тренировочной арены.

Напомним, проект строительства многофункциональной спортивной арены реализуется на основе концессионного договора, заключённого между краевыми властями и ООО «Пермь-Арена» (учредитель — Фонд развития Пермского края). Строительство стартовало в 2021 году и по плану должно завершиться в 2026-м.

Общая площадь объекта составит не менее 71 тыс. кв. м, высота здания — пять этажей (45,5 м). Под одной крышей разместятся две арены — основная (на 10,5 тыс. зрителей) и тренировочная (на 500 мест). На этой арене планируется проводить соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, шорт-треку и другим видам спорта.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.