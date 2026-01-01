В Перми внедряют новые подходы к сопровождению молодёжи с инвалидностью Проект реализует команда «Дедморозим»

Фото: фонд "Дедморозим"

В Перми команда благотворительного фонда «Дедморозим» разработала и внедряет уникальные образовательные программы для специалистов, сопровождающих молодых людей с инвалидностью. Главная цель — помочь ребятам стать самостоятельнее, а для этого сопровождающие должны уметь слышать и понимать их потребности, особенно при ментальных и речевых нарушениях.

Проект «Служба будущего» помогает выпускникам интернатов с инвалидностью адаптироваться к самостоятельной жизни. Участники живут в специальных квартирах, где под присмотром сопровождающих учатся вести быт, готовить, планировать бюджет и передвигаться по городу. Работа специалистов требует высокой квалификации и сопряжена с риском эмоционального выгорания.

В России не хватает образовательных программ для таких специалистов, поэтому «Дедморозим» создал собственную систему обучения. В неё входят:

Фото: фонд "Дедморозим"

— тренинги о заботе с уважением,

— супервизии для профилактики выгорания,

— стажировки в ведущих организациях (например, в «Квартале Луи»),

— инструменты самопомощи для специалистов,

— уникальная методика диагностики удовлетворённости участников.

«Наша методика позволяет их выявить, давая голос каждому — даже неговорящим. Это решает проблему: рутинная работа часто мешает специалистам заметить, что решения, которые они привыкли принимать за ребят, те уже готовы и хотят принимать сами. К примеру, мы выяснили, что один подопечный хочет активнее участвовать в покупке продуктов, а другому нужно больше свободы в выборе одежды», — рассказала координатор по обучению и развитию сотрудников службы Анна Севрюгина.

Команда «Дедморозим» планирует масштабировать свой опыт и внедрять разработанные методики в другие учреждения Прикамья, занимающиеся сопровождением людей с инвалидностью.

Проект реализован при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.